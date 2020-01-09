Будьте осторожнее: в Самарской области дикие животные стали чаще выходить по ночам на дороги

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:31:00+03:00

Дикие животные могут в любой момент выскочить из леса на дорогу

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В Самарской области в районе Жигулевского заповедника участились случаи выхода диких животных на дороги. Чаще всего они появляются на проезжих частях в темное время суток. В связи с этим автомобилистов призывают быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

- Чаще смотрите на обочину дороги в сумеречное и ночное время. Животное может выскочить из леса, идти вдоль проезжей части, а затем внезапно сделать прыжок на противоположную сторону, - обратились к автомобилистам сотрудники Жигулевского заповедника.

В случае встречи дикого животного на дороге, водителям советуют максимально снизить скорость, а лучше вообще остановиться. Объезжать животное нельзя — поведение его непредсказуемое. Использовать звуковой сигнал тоже запрещено — животное может напугаться еще сильнее. Напомним, что за наезд на дикое животное предусмотрена административная или уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU