2020-01-09T16:07:20+03:00
Происшествия

В Тольятти школьница зарезала соседа накануне Нового года

Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело по факту убийства
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские задержали подозреваемуюПолицейские задержали подозреваемуюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи разбираются в жестком убийстве, которое было совершено в Тольятти прямо перед Новым годом. 31 декабря 2019 года, примерно в 18-40 в квартире дома № 25 по улице Победы был убит 27-летний хозяин жилплощади, ранее судимый за кражу.

- По предварительной версии, его два раза ударила ножом в грудь 17-летняя девушка. Она проживает в этом же доме, но в другой квартире. Конфликт произошел во время распития спиртного, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Полицейские задержали подозреваемую. Известно, что она раньше привлекалась к ответственности за воровство, учится в школе и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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