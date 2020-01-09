Мясо никто не проверял: в Самаре за взятку задержали сотрудницу ветеринарного надзора

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:59:46+03:00

По предварительным данным, деньги за свои услуги подозреваемая получила на банковскую карту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взятки на сотрудницу ветнадзора, которая за взятку выдала необходимые сопроводительные документы на мясо, которое она не видела в глаза.

- Задержание сотрудники полиции провели еще в ноябре, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Уголовное дело возбудили после проверки всех обстоятельств произошедшего.

На данный момент известно следующее: подозреваемая работала в ветпункте Красноярской станции по борьбе с болезнями животных. Взятку ей перечислили прямо на банковскую карту. Сумма взятки превысила 184 тысячи рублей.

За «мзду» женщина выдала документы на 260 туш. При этом она их не осмотрела и не удостоверилась в том, что они действительно безопасны для потребителя. Попало ли мясо на прилавки и было ли оно нормального качества, следствие пока не сообщает.

Уголовное дело возбудили по статье "Получение взятки в крупном размере", подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с крупным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU