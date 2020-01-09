Мясо никто не проверял: в Самаре за взятку задержали сотрудницу ветеринарного надзора
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взятки на сотрудницу ветнадзора, которая за взятку выдала необходимые сопроводительные документы на мясо, которое она не видела в глаза.
- Задержание сотрудники полиции провели еще в ноябре, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Уголовное дело возбудили после проверки всех обстоятельств произошедшего.
На данный момент известно следующее: подозреваемая работала в ветпункте Красноярской станции по борьбе с болезнями животных. Взятку ей перечислили прямо на банковскую карту. Сумма взятки превысила 184 тысячи рублей.
За «мзду» женщина выдала документы на 260 туш. При этом она их не осмотрела и не удостоверилась в том, что они действительно безопасны для потребителя. Попало ли мясо на прилавки и было ли оно нормального качества, следствие пока не сообщает.
Уголовное дело возбудили по статье "Получение взятки в крупном размере", подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с крупным штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU