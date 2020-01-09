2020-01-09T20:03:37+03:00
Общество

Зубная паста и шампунь на развес: в Самаре открылся первый магазин, где все продается без упаковки

В Европе такой формат торговли не редкость - это помогает сократить число отправляющегося в мусор платиска
Александра БУДАЕВА
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В Самаре открылся первый магазин, где все товары продаются без упаковок: шампунь, зубную пасту и моющие средства здесь можно купить на развес. Кроме того, здесь можно найти и привычные орехи и крупы с той разницей, что насыпать их в привычный полиэтиленовый мешочек не удастся - магазин предлагает либо приходить со своей тарой, либо купить ту, что потом можно сдать на вторсырье - экомешочки, к примеру.

Магазин называется Zerowaster и работает в Самаре по адресу: проспект Ленина,1. Торговая точка предлагает своим клиента доставку, плюс планирует открыть точки для самовывоза в Южном городе, Крутых Ключах и Новокуйбшевске.

Кроме того, в этой же точке можно сдать на переработку вторсырье - речь идет о бумаге, пластике, стекле и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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