Самарским тяжелобольным детям пришла посылка с подарками из Иерусалима

9 Янв. 2020 2020-01-09T23:12:12+03:00

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6 января сотрудники благотворительного фонда "ЕВИТА" получили посылку от Марии из Иерусалима, туда было сложены пинетки, шапочки и шарфы, связанные ее руками, а также иконки, которые, как было написано в сопроводительном письме, приложились к гробу Господню, Голгофе и камню, где лежало тело Христа после распятия.

- Это настоящее рождественское чудо, - говорят сотрудники фонда. - Мария впервые написала нам в соцсетях в декабре прошлого года, спрашивала, чем можно помочь нашим подопечным, завязалась переписка. Честно говоря, мы не ожидали такого сюрприза.

Все подарки фонд обещает передать семьям с тяжело больными детьми, которым они помогают. Кроме того, сейчас в соцсетях составляют списки имен малышей и их родителей, за которых будет молиться православный священник, живущий в Иерусалиме.

https://vk.com/club178835730

ИСТОЧНИК KP.RU