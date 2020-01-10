2020-01-10T09:44:39+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские задержали мужчину, который по телефону «заминировал» ТЦ

Зачем горожанин сообщил о несуществующей бомбе, пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские завели уголовное дело на тольяттинца-"минера"Полицейские завели уголовное дело на тольяттинца-"минера"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти полицейские нашли того, кто утром 28 декабря «заминировал» торговый центр на улице Юбилейной. В тот день некий мужчина позвонил в службу «112» и сообщил, что в здании заложена бомба. На место сразу же выехали все экстренные службы города, но ничего опасного в ТЦ они не нашли.

- Полицейские определили номер, с которого звонил неизвестный. Он принадлежал жителю Автозаводского района — 49-летнему мужчине, который ранее был неоднократно судим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка нашли и задержали тольяттинца. Он сознался в содеянном. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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