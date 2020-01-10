2020-01-10T23:23:18+03:00
Происшествия

В Самаре на съемной квартире спортсмена изрезали до смерти

По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр скончался в результате получения резанных раненийАлександр скончался в результате получения резанных раненийФото: соцсети
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Жуткая трагедия произошла в областной столице в ночь с 6 на 7 января. В Промышленном районе в переулке Штамповщиков смертельные ранения получил 29-летний спортсмен Александр Семочкин.

- Бодибилдер, спортсмен. Остался ребенок без отца, очень сочувствуем его родителям и жене, - рассказывают знакомые погибшего в социальных сетях.

Сейчас в обстоятельствах преступления разбираются следователи. По имеющимся сведениям, разборки произошли в квартире, которую снимал уроженец Татарстана.

- При распитии спиртных напитков произошла ссора между мужчинами. Подозреваемый нанес потерпевшему резаные раны ноги и руки. Они оказались смертельными, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, ему тоже 29 лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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