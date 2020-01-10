Не дают платить? Звоните! В Самаре нашли партию бракованных студенческих карт

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:46:55+03:00

Студентов просят сдать бракованные карты и заменить их на новые

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В Самаре выявили целую партию бракованных транспортных карт. Речь идет о студенческих проездных. Некоторые из них из-за не исправности не принимают к оплате.

- Если карта не принимается к оплате из-за неисправности, просим обращаться в ближайший офис «Объединенной транспортной карты». Будет произведена замена и зачисление денег с бракованной карты на новую, - сообщили в твиттере представители компании.

Как отмечают в «Объединенной транспортной карте», при себе нужно будет иметь паспорт, транспортную карту и платежные документы, которые подтверждают зачисление средств на карту. В Самаре находятся два офиса «Транспортной карты»: улица Фрунзе, 70, кабинет 215 и улица Мориса Тореза, 67а.

ИСТОЧНИК KP.RU