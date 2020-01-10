2020-01-10T13:04:28+03:00
Общество

Жители Самары попросили Александра Лукашенко ускорить отправку электробуса

А в департаменте транспорта рассказали, что приедет он не раньше, чем в феврале
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Электробус появится в Самаре в февралеЭлектробус появится в Самаре в феврале
Изменить размер текста:

Жители Самары, как выяснилось, с нетерпением ждут, когда по улицам города начнет ездить электробус. Его появление обещали еще в декабре 2019 года, но на дворе январь, а новинка общественного транспорта до волжской столицы еще не добралась. На этот факт посетовали горожане в твиттере. В департаменте транспорта города тут же отреагировали и отметили, что ждут прибытия первого тестового электробуса в феврале. А особо нетерпеливым в ведомстве посоветовали машину подтолкнуть:

- Никита, электробус направляется непосредственно из Белоруссии. Если хотите подтолкнуть для ускорения процесса - милости просим, - написали в департаменте.

Жители со скепсисом отреагировали на поставленные сроки. Да и вообще поделились опасениями:

- Он всё равно не будет по городу кататься. Будет ездить из пригорода в центр по тому же маршруту, как у 109д маршрутки. Так что можно считать, что на электробус мне всё равно, - поделился Никита Галкин.

А самарчанин Иван обратился прямо к Александру Лукашенко, президенту Белоруссии и попросил его посодействовать в скорейшей отправке. Правда, аккаунт, который он отметил, вряд ли принадлежит Александру Григорьевичу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсмен из Самарской области выиграл первый финал кубка России по мотогонкам на льду
В Самарской области задержали пьяного водителя старой иномарки
На Самарскую область может обрушиться метель
Вот и съездили к бабушке: в Самарской области водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок, и уехал
Самарцы накормили птиц и белок: в городе прошел флешмоб проекта «Оранжевый скворечник»
Бросил людей в покорёженной машине: в Самарской области ищут водителя, устроившего ДТП
Сообщение о ребенке, которого «разорвало» петардой в Самаре, оказалось фейком
В Самарской области женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась
В Тольятти всю ночь искали женщину с бордовыми волосами
В аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили 186 килограммов продуктов из стран СНГ
«Самара» разгромила «Уфимец» в первом домашнем матче нового года
Поездка в такси закончилась больницей: в Сызрани в ДТП на ул. Свердлова пострадали два человека
В Самаре ищут родственников неразговорчивого мужчины
Выше нормы на 9 градусов: январь в Самарской области ожидается аномально жаркий
Самарские «летчики» не смогли обыграть «Дизель» в матче ВХЛ
Самарцев зовут в Загородный парк — делать кормушки и спасать птиц
В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило кольцо на пересечении Авроры и Московского шоссе
Переправа между Самарой и Рождествено с 13 января изменит режим работы
Порадовали болельщиков: баскетболисты «Самары» дома разгромили «Уфимца»
Крошево из стекла и металла: появились фото с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Самарской области
Ждут новоселья 16-й год: дольщики ЖК «Димитрова, 74а» вышли на каток перед Белым домом в Самаре
Пумба с друзьями? Горожане засняли на видео забег трех кабанов в районе «Самара Арены»
На трассе М-5 в Сызранском районе Kia влетела на «встречке» в грузовик: водитель легковушки погиб
В Самаре при тушении пожара в Плотничном переулке нашли опасные предметы: эвакуированы жители соседних домов
Под Самарой военные обстреляли из гранатометов «врага» и остановили его наступление
Крупный пожар в Самаре: в частном секторе у Волги полыхали жилой дом и надворные постройки
В Самаре трое взрослых и двое детей отравились угарным газом
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
В Самаре задержали иностранца с сомнительными документами