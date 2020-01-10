Жители Самары попросили Александра Лукашенко ускорить отправку электробуса

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:04:28+03:00

А в департаменте транспорта рассказали, что приедет он не раньше, чем в феврале

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Жители Самары, как выяснилось, с нетерпением ждут, когда по улицам города начнет ездить электробус. Его появление обещали еще в декабре 2019 года, но на дворе январь, а новинка общественного транспорта до волжской столицы еще не добралась. На этот факт посетовали горожане в твиттере. В департаменте транспорта города тут же отреагировали и отметили, что ждут прибытия первого тестового электробуса в феврале. А особо нетерпеливым в ведомстве посоветовали машину подтолкнуть:

- Никита, электробус направляется непосредственно из Белоруссии. Если хотите подтолкнуть для ускорения процесса - милости просим, - написали в департаменте.

Жители со скепсисом отреагировали на поставленные сроки. Да и вообще поделились опасениями:

- Он всё равно не будет по городу кататься. Будет ездить из пригорода в центр по тому же маршруту, как у 109д маршрутки. Так что можно считать, что на электробус мне всё равно, - поделился Никита Галкин.

А самарчанин Иван обратился прямо к Александру Лукашенко, президенту Белоруссии и попросил его посодействовать в скорейшей отправке. Правда, аккаунт, который он отметил, вряд ли принадлежит Александру Григорьевичу.

ИСТОЧНИК KP.RU