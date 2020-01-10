Жители Самары попросили Александра Лукашенко ускорить отправку электробуса
Жители Самары, как выяснилось, с нетерпением ждут, когда по улицам города начнет ездить электробус. Его появление обещали еще в декабре 2019 года, но на дворе январь, а новинка общественного транспорта до волжской столицы еще не добралась. На этот факт посетовали горожане в твиттере. В департаменте транспорта города тут же отреагировали и отметили, что ждут прибытия первого тестового электробуса в феврале. А особо нетерпеливым в ведомстве посоветовали машину подтолкнуть:
- Никита, электробус направляется непосредственно из Белоруссии. Если хотите подтолкнуть для ускорения процесса - милости просим, - написали в департаменте.
Жители со скепсисом отреагировали на поставленные сроки. Да и вообще поделились опасениями:
- Он всё равно не будет по городу кататься. Будет ездить из пригорода в центр по тому же маршруту, как у 109д маршрутки. Так что можно считать, что на электробус мне всё равно, - поделился Никита Галкин.
А самарчанин Иван обратился прямо к Александру Лукашенко, президенту Белоруссии и попросил его посодействовать в скорейшей отправке. Правда, аккаунт, который он отметил, вряд ли принадлежит Александру Григорьевичу.
ИСТОЧНИК KP.RU