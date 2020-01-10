В Тольятти три легковушки и микроавтобус попали в ДТП: есть пострадавший

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:41:46+03:00

Все автомобили ехали по улице Революционной в попутном направлении

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В пятницу, 10 января, на улице Революционной в Тольятти произошло массовое ДТП. Там столкнулись «Лада Веста», «Нива», Hyundai и микроавтобус.

- По предварительной информации, все автомобили двигались в попутном направлении со стороны улицы Фрунзе. В какой-то момент водитель Hyundai не справился с управлением и столкнулся с «Нивой», которая после этого по инерции ударила «Весту». Иномарку же отбросило на микроавтобус, - сообщает «Патруль Тольятти».

Насколько известно, авария не обошлась без пострадавших. Помощь медиков понадобилась пассажиру «Соляриса». Его увезли в городскую больницу. Насколько серьезные травмы он получил, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU