2020-01-10T15:04:22+03:00
Общество

Ни копейки лишней: узнали, как заплатить за отопление и горячую воду без комиссии в Самаре

Популярные способы оплаты счетов теперь стали "платными". Но сэкономить можно, если знать способы платить за отопление и горячую воду без комиссии в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Теперь придется выплатить комиссиюТеперь придется выплатить комиссиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С января 2020 года жителей Самары, которые решили оплатить счета за отопление и горячую воду, ждал сюрприз. Например, те, кто воспользовался привычным способом и зашел в Сбербанк Онлайн, получил уведомление, что с карточки снимут больше на 1%. Например, если за однокомнатную квартиру вы платите 1500 рублей, то теперь нужно выложить 1515 рублей.

В ПТС объяснили, что действительно с января 2020 года взимаются дополнительные комиссии при оплате через Сбербанк (онлайн, в кассе и в банкоматах), на Почте России и в любых платежных агентах.

Однако есть два способа сэкономить и не переплачивать. Абоненты "ЭнергосбыТ Плюс" могут платить без комиссии через банкоматы Промсвязьбанка и Почтабанка. Правда, их еще придется поискать. Тем же, кто привык все оплачивать онлайн, придется раскошелиться.

Стоит отметить, что с января тарифы на горячую воду и тепло в Самаре не менялись. А вот в июле жителей ждет повышение. В целом коммуналка может вырасти на 6,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсмен из Самарской области выиграл первый финал кубка России по мотогонкам на льду
В Самарской области задержали пьяного водителя старой иномарки
На Самарскую область может обрушиться метель
Вот и съездили к бабушке: в Самарской области водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок, и уехал
Самарцы накормили птиц и белок: в городе прошел флешмоб проекта «Оранжевый скворечник»
Бросил людей в покорёженной машине: в Самарской области ищут водителя, устроившего ДТП
Сообщение о ребенке, которого «разорвало» петардой в Самаре, оказалось фейком
В Самарской области женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась
В Тольятти всю ночь искали женщину с бордовыми волосами
В аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили 186 килограммов продуктов из стран СНГ
«Самара» разгромила «Уфимец» в первом домашнем матче нового года
Поездка в такси закончилась больницей: в Сызрани в ДТП на ул. Свердлова пострадали два человека
В Самаре ищут родственников неразговорчивого мужчины
Выше нормы на 9 градусов: январь в Самарской области ожидается аномально жаркий
Самарские «летчики» не смогли обыграть «Дизель» в матче ВХЛ
Самарцев зовут в Загородный парк — делать кормушки и спасать птиц
В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило кольцо на пересечении Авроры и Московского шоссе
Переправа между Самарой и Рождествено с 13 января изменит режим работы
Порадовали болельщиков: баскетболисты «Самары» дома разгромили «Уфимца»
Крошево из стекла и металла: появились фото с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Самарской области
Ждут новоселья 16-й год: дольщики ЖК «Димитрова, 74а» вышли на каток перед Белым домом в Самаре
Пумба с друзьями? Горожане засняли на видео забег трех кабанов в районе «Самара Арены»
На трассе М-5 в Сызранском районе Kia влетела на «встречке» в грузовик: водитель легковушки погиб
В Самаре при тушении пожара в Плотничном переулке нашли опасные предметы: эвакуированы жители соседних домов
Под Самарой военные обстреляли из гранатометов «врага» и остановили его наступление
Крупный пожар в Самаре: в частном секторе у Волги полыхали жилой дом и надворные постройки
В Самаре трое взрослых и двое детей отравились угарным газом
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
В Самаре задержали иностранца с сомнительными документами