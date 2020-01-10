Ни копейки лишней: узнали, как заплатить за отопление и горячую воду без комиссии в Самаре

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:04:22+03:00

Популярные способы оплаты счетов теперь стали "платными". Но сэкономить можно, если знать способы платить за отопление и горячую воду без комиссии в Самаре

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С января 2020 года жителей Самары, которые решили оплатить счета за отопление и горячую воду, ждал сюрприз. Например, те, кто воспользовался привычным способом и зашел в Сбербанк Онлайн, получил уведомление, что с карточки снимут больше на 1%. Например, если за однокомнатную квартиру вы платите 1500 рублей, то теперь нужно выложить 1515 рублей.

В ПТС объяснили, что действительно с января 2020 года взимаются дополнительные комиссии при оплате через Сбербанк (онлайн, в кассе и в банкоматах), на Почте России и в любых платежных агентах.

Однако есть два способа сэкономить и не переплачивать. Абоненты "ЭнергосбыТ Плюс" могут платить без комиссии через банкоматы Промсвязьбанка и Почтабанка. Правда, их еще придется поискать. Тем же, кто привык все оплачивать онлайн, придется раскошелиться.

Стоит отметить, что с января тарифы на горячую воду и тепло в Самаре не менялись. А вот в июле жителей ждет повышение. В целом коммуналка может вырасти на 6,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU