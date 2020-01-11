Под Самарой военные обстреляли из гранатометов «врага» и остановили его наступление

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:06:40+03:00

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Под Самарой на Рощинском полигоне прошли боевые стрельбы из гранатометов. В них приняли участие около 500 военнослужащих Центрального военного округа. Стреляли гранатометчики по условному противнику, который пошел в наступление и решил занять выгодные позиции.

- По замыслу практических действий, условный противник при поддержке бронетранспортеров пытался вклиниться в первый эшелон и занять выгодные позиции. Задачей военнослужащих было отсечь противника от бронетехники и сорвать его наступление, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

В рамках учений гранатометчики провели разведку целей и классифицировали их по важности. Они вели огонь на расстоянии от 150 до 1000 метров как поодиночке, так и группами. Учения прошли успешно, со всеми задачами военнослужащие справились.

ИСТОЧНИК KP.RU