На трассе М-5 в Сызранском районе Kia влетела на «встречке» в грузовик: водитель легковушки погиб

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:53:58+03:00

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Утром в субботу, 11 января, на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там под колеса грузовика залетел 22-летний молодой человек на автомобиле Kia.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля двигался со стороны Самары в направлении Ульяновска. В пути следования он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Также в аварии пострадал его пассажир. Ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU