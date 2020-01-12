Поездка в такси закончилась больницей: в Сызрани в ДТП на ул. Свердлова пострадали два человека
В субботу, 11 января в Сызрани в ДТП пострадали два пассажира такси. Авария произошла примерно в 18:30 на перекрёстке улиц Свердлова и Володарского. По данным пресс-службы МВД России по Самарской области, 30-летняя женщина, управляя машиной Лада Калина, ехала по ул. Свердлова со стороны ул. Победы в направлении ул. Московская. На перекрестке не равнозначных дорог автоледи не пропустила такси, в салоне Лады Гранты было два пассажира. Управлял такси 43-летний водитель. Мужчина ехал по ул. Володарского со стороны ул. Ф.Энгельса в направлении ул. Кирова.
- ДТП произошло в районе дома 84 по ул. Свердлова. После столкновения Лада Гранта наехала на бетонное ограждение, а Лада Калина - на дерево. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автомобиля Лада Гранта: 68 летний мужчина и 67-летняя женщина. Оба доставлены в больницу. Женщину госпитализировали, а мужчину отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU