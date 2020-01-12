В Самарской области женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 января, на 13 км дороги Богатое-«Самара-Оренбург» произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. По данным пресс-службы МВД России по Самарской области, 47-летняя женщина ехала на ВАЗ 1118 в направлении Нефтегорска со стороны села Богатое, но до пункта назначения не добралась.

- Женщина не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала в левый кювет по ходу движения, - сообщили в полиции.

После съезда на обочину машина опрокинулась. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU