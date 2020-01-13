2020-01-13T09:48:43+03:00
Общество

В Самарской области утвердили правила содержания домашних животных

Документ содержит информацию о порядке выгула, перевозки и содержания питомцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Владельцам собак теперь придется убирать за ними на улицеВладельцам собак теперь придется убирать за ними на улицеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области утвердили порядок содержания домашних животных. Документ устанавливает ряд ограничений для владельцев питомцев, а также определяет их обязанности по содержанию животных.

Так, владельцам домашних животных нужно будет регистрировать их в ветеринарных учреждениях для учета и создания базы данных. Также от хозяев кошек и собак ждут гуманного обращения с ними. Оставлять животных без присмотра, без пищи и воды запрещено.

В частных домах собак необходимо держать на привязи или в вольере. Если есть ограждение, то без них, но на входе должна висеть предупреждающая табличка. В квартирах с несколькими семьями животных можно содержать только со всеобщего согласия. Запрещается постоянно держать животных на балконах и лоджиях, нельзя бить, проводить над ними эксперименты, выбрасывать на улицу или убивать.

В общественном транспорте крупных собак можно перевозить только в намордниках и на коротком поводке, а мелких животных — в переносках. Выгуливать животных можно только трезвым людям старше 14 лет. Питомцы при этом должны быть в намордниках и на поводке. Нельзя выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на школьных дворах и на пляжах. Также владельцам питомцев придется убирать за ними на улицах. Соответствующее постановление регионального правительства вступило в силу в конце прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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