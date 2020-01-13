2020-01-13T10:40:02+03:00
Происшествия

В Сызрани Toyota RAV4 вылетела с дороги и перевернулась: пострадали две девушки

Водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят по факту аварии проверкуПолицейские проводят по факту аварии проверкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Сызрани полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло ночью 12 января на улице Красноярской. Около 3:20 там опрокинулся кроссовер Toyota RAV4.

- За рулем иномарки находился 24-летний водитель. В пути следования он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего в районе дома № 4 по улице Красноярской машина съехала с дороги и перевернулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали две пассажирки, обе 1996 года рождения. Они самостоятельно обратились в больницу. Одну девушку госпитализировали, а вторую после осмотра отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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