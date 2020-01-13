2020-01-13T11:41:59+03:00
Общество

Купание на Крещение в Тольятти: для горожан организуют купели в парке

В этом году окунаться в открытых водоемах из-за тонкого льда запретили
Анастасия ФИЛАТОВА
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Три купели поставят в Тольятти в парке истории техники имени СахароваТри купели поставят в Тольятти в парке истории техники имени СахароваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В мэрии Тольятти рассказали, где жители города смогут окунуться на Крещение. Из-за того, что лед в этом году слишком тонкий, сделать это можно будет только в искусственных или закрытых водоемах.

- Толщина льда на акватории водохранилища колеблется от 19 до 25 см. В предстоящую неделю ожидаются температурные «качели»: от -10 градусов ночью до +1 градуса днем. Такие погодные условия не позволяют льду существенно укрепиться, - рассказали на совещании в администрации Тольятти специалисты.

В связи с этим в ночь с 18 на 19 января можно будет окунуться в купель в парке истории техники имени Г.К. Сахарова. Там организуют сразу три купели. Они будут доступны с 20:00 до 2:00 и с 8:00 до 17:00 19 января. В парке установят палатки с обогревом. Также в крещенскую ночь будет работать кафе. Организационный сбор составит 100 рублей. Вход для детей и пенсионеров - бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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