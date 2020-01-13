2020-01-13T16:49:55+03:00
Общество

В Самарской области к 2024 году уберут 4 крупнейшие нелегальные свалки

Общая площадь незаконных свалок составляет 47 га
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники уже нашли подрядчиков для разработки соответствующих проектовЧиновники уже нашли подрядчиков для разработки соответствующих проектовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области к 2024 году собираются разобраться с 4 крупнейшими нелегальными свалками мусора. Они находятся в границах Тольятти, Октябрьска и Чапаевска. Общая площадь свалок составляет 47 га. В 2023 году уберут свалки в Октябрьске и Чапаевске, а в 2024 году - в Тольятти.

- В 2019 году был успешно завершен подготовительный этап: по всем объектам найдены подрядчики, которые займутся выполнением проектно-изыскательских работ, а также заключены муниципальные контракты, - сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

По словам главы ведомства Александра Ларионова, подрядчики должны разработать всю необходимую документацию и получить положительные заключения госэкспертизы летом 2020 года. Завершение рекультивации свалок намечено на 2023 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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