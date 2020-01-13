Переговоры между «Крыльями Советов» и «Динамо» по Соболеву находятся в продвинутой стадии

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:31:24+03:00

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Переговоры между «Крыльями Советов» и московским «Динамо» по поводу 22-летнего нападающего Александра Соболева находятся в продвинутой стадии. Об этом пишет sport24.ru. Ранее в руководстве «КС» заявляли, что продавать форварда до конца сезона не планируют.

Напомним, Соболев – второй в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. В 19 матчах он забил 10 голов. Столько же у форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. На один гол больше у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего «Крыльев» в 4,5 млн евро.

ИСТОЧНИК KP.RU