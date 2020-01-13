2020-01-13T12:31:24+03:00
Спорт

Переговоры между «Крыльями Советов» и «Динамо» по Соболеву находятся в продвинутой стадии

Ранее руководство самарской команды заявляло, что не планирует продавать форварда до конца сезона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В 19 матчах РПЛ Александр Соболев забил 10 голов.В 19 матчах РПЛ Александр Соболев забил 10 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Переговоры между «Крыльями Советов» и московским «Динамо» по поводу 22-летнего нападающего Александра Соболева находятся в продвинутой стадии. Об этом пишет sport24.ru. Ранее в руководстве «КС» заявляли, что продавать форварда до конца сезона не планируют.

Напомним, Соболев – второй в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. В 19 матчах он забил 10 голов. Столько же у форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. На один гол больше у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего «Крыльев» в 4,5 млн евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» на выезде с разгромным счетом проиграла «Дизелю»
Где нельзя парковаться в районе Фрунзенского моста в Самаре: полный список улиц
Стало известно, почему пешеходам закрыли проход по Фрунзенскому мосту
В Самаре ищут мошенника, который обманул кассира пиццерии почти на 5 тысяч рублей
Главу Октябрьска наказали за нежелание убирать нелегальные мусорные площадки
Самарцев попросили не оставлять авто на обочинах: они мешают убирать снег
В Самаре в здании Линдовского городка могут разместить ирландский паб или центр фехтования
В Самаре пьяный мужчина без прав разъезжал по городу на уборочном тракторе
Губернатор Самарской области потребовал хорошо чистить дороги в регионе
Жителям Самары рассказали, как платить без комиссии по квитанциям за воду
Жигулевский берег признали самым красивым уголком природы