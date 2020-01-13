В Пестравском районе мужчину подозревают в поджоге собственного дома после ссоры с бывшей женой
Вечером 4 января в селе Марьевка Пестравского района загорелся жилой дом на ул.Куйбышева, 168, пожар начался в 17.20.
- Огонь распространился на площади 47 квадратных метров, на месте работали 6 пожарных, - говорят в областном МЧС.
К счастью, в огне никто не пострадал. Эксперты, которые разбирались в причинах возгорания, пришли к выводу, что пожар не был случайностью.
- Кто-то поджег пуховую подушку внутри дома, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» собственный источник в оперативных структурах. – Мы считаем, что это был один из собственников жилплощади.
Как предполагают опера, 30-летний мужчина после ссоры с бывшей женой решил спалить дом, в котором она проживала после развода.
Уголовное дело пока не возбудили, потому что эксперты пока подсчитывают ущерб – от их оценки будет зависеть тяжесть обвинения, которое предъявят поджигателю.
ИСТОЧНИК KP.RU