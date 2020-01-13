2020-01-13T14:44:02+03:00
Спорт

Вратарь сборной Белоруссии отказал «Крыльям Советов» ради солигорского «Шахтера»

Александр Гутор предпочел остаться дома, хотя самарцы предлагали более выгодные финансовые условия
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Александр Гутор в 2019 году стал чемпионом Белоруссии в составе «Динамо-Брест». Фото: vk.com/dynamobrest.Александр Гутор в 2019 году стал чемпионом Белоруссии в составе «Динамо-Брест». Фото: vk.com/dynamobrest.
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Вратарь сборной Белоруссии Александр Гутор, который с 2018 года выступал за действующего чемпиона страны брестское «Динамо», отказал «Крыльям Советов» и перейдет в «Шахтер» из Солигорска. Об этом сообщает pressball.by.

По данным источника издания, 30-летний голкипер предпочел остаться в Белоруссии, хотя самарский клуб предлагал более выгодные финансовые условия контракта.

Александр Гутор играл за «БАТЭ», минское «Динамо», одесский «Черноморец». В России он выступал за «Оренбург» и «Тосно».

Напомним, после осенней части чемпионата России «Крылья» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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