Вратарь сборной Белоруссии отказал «Крыльям Советов» ради солигорского «Шахтера»
Вратарь сборной Белоруссии Александр Гутор, который с 2018 года выступал за действующего чемпиона страны брестское «Динамо», отказал «Крыльям Советов» и перейдет в «Шахтер» из Солигорска. Об этом сообщает pressball.by.
По данным источника издания, 30-летний голкипер предпочел остаться в Белоруссии, хотя самарский клуб предлагал более выгодные финансовые условия контракта.
Александр Гутор играл за «БАТЭ», минское «Динамо», одесский «Черноморец». В России он выступал за «Оренбург» и «Тосно».
Напомним, после осенней части чемпионата России «Крылья» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU