2020-01-13T16:14:39+03:00
Происшествия

Разметало по дороге: на трассе под Самарой лоб в лоб столкнулись две «Газели»

К счастью, авария обошлась без жертв
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Владимир Горбунов / ДТП 163 СамараФото: Владимир Горбунов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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В понедельник, 13 января, в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись две грузовые «Газели». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Машины столкнулись лоб в лоб. Их разметало по проезжей части в разные стороны. Надеюсь, без жертв, - рассказал один из очевидцев аварии.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области. Один из автомобилистов не справился с управлением: машину занесло на дороге и она выкатилась на встречную полосу. Фургоны получили различные механические повреждения. Что касается водителей, то они живы, серьезных травм удалось избежать. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП. Они призывают водителей быть осторожнее на дорогах в условиях снегопада и соблюдать ПДД.

Одну из машин занесло на дороге, и она столкнулась с другим грузовиком Фото: vk.com

Одну из машин занесло на дороге, и она столкнулась с другим грузовикомФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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