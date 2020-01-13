Жителям Самары рассказали, как платить без комиссии по квитанциям за воду

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:19:19+03:00

В Самаре за воду все же можно заплатить без комиссии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оказывается платить без комиссии можно в онлайн-сервисах. В РКС рассказали, в каких именно

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Платить по счетам за воду и водоотведение жители Самары по-прежнему могут без комиссии. Для этого необходимо воспользоваться одним из способов, которые рекомендует поставщик этих услуг: это оплата на сайте samcomsys.ru, через личный кабинет абонента, а также в электронных сервисах любого из банков и Почты России.

При этом при оплате бумажных квитанций через операторов Сбербанка с абонентов возьмут комиссию согласно тарифам банка. В компании РКС Самара объяснили, что по закону ресурсоснабжающая организация не может включить комиссию в тариф. При этом, она должна оставить для пользователей хотя бы один способ оплаты без комиссии.

Также в компании обратили внимание, что сейчас квитанции разослали за ноябрь, их прислали в декабре. Получить счет за январь можно в личном кабинете или же в любом офисе обслуживания клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU