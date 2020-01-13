2020-01-13T21:46:57+03:00
Общество

Где нельзя парковаться в районе Фрунзенского моста в Самаре: полный список улиц

Сейчас чиновники мониторят новую схему движения, в конце января ее могут изменить
Анастасия ФИЛАТОВА
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На нескольких улицах возле Фрунзенского моста запретили стоянку и остановку транспортаНа нескольких улицах возле Фрунзенского моста запретили стоянку и остановку транспортаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Власти Самары отчитались о первых результатах мониторинга движения транспорта в районе Фрунзенского моста. По данным городского департамента транспорта, новая схема, которая предусматривает запрет остановки и стоянки авто на нескольких улицах, пока работает без заторов в часы пик.

- Благодаря запуску движения по Фрунзенскому мосту ежедневно по утрам без задержек в историческую часть города со стороны Куйбышевского района могут въехать около 2,5 тысяч автомобилей. Вечером пробок также не наблюдается. Мониторинг за дорожной ситуацией будет проводиться еще в течение 2-3 недель, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Как отмечают в городской администрации, по окончанию мониторинга чиновники изучат новые предложения по организации движения в районе Фрунзенского моста, в частности, возможность снятия ограничения на стоянку и остановку транспорта в Самарском районе.

Пока же запреты действуют в границах следующих улиц:

- улица Фрунзе от улицы Комсомольской до улицы Некрасовской;

- нечетная сторона улицы Чапаевской от улицы Комсомольской до улицы Венцека;

- нечетная сторона улицы Молодогвардейской от улицы Комсомольской до улицы Венцека;

- нечетная сторона улицы Самарской от улицы Пионерской до улицы Ленинградской;

- улица Комсомольская от улицы Фрунзе до улицы Молодогвардейской;

- улица Пионерская от улицы Фрунзе до улицы Самарской;

- улица Венцека от улицы Фрунзе до улицы Самарской;

- улица Некрасовская от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской;

- улица Красноармейская от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской;

- четная сторона улицы Фрунзе от улицы Некрасовской до улицы Красноармейской — с 15:00 до 21:00, четная сторона — с 6:00 до 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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