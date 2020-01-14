В Самарской области водитель на «Гранте» сломал ноги двоим пьяным пешеходам

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:34:44+03:00

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В понедельник, 13 января, на 6 км трассы «Урал» - Муханово — Шилан» произошло серьезное ДТП. Там примерно в 23:30 водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбил двоих пешеходов.

- 65-летний мужчина двигался в условиях снегопада со стороны дороги «Урал» - Муханово» в направлении села Шилан. В пути следования он наехал на двоих пешеходов 43-х и 48-ми лет. Оба находились на дороге без цели ее перехода, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося каждый из пешеходов получил по перелому одной ноги. Их увезли в больницу. Одного пострадавшего уже отпустили домой. По данным полицейских, оба пешехода были пьяны. На их одежде не было световозвращающих элементов, поэтому водитель в темноте, да еще и в снегопад мог просто не увидеть их на дороге. Сейчас по факту аварии стражи порядка проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU