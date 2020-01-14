2020-01-14T09:12:41+03:00
Происшествия

В Самарской области браконьер убил взрослую лосиху

Подозреваемого уже задержали и завели на него дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГБУ СО "Волжское ГООХ"Фото: ГБУ СО "Волжское ГООХ"Фото: Twitter.com
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В Самарской области задержали очередного браконьера, который незаконно убил дикое животное. На этот раз от руки охотника пострадала взрослая самка лося.

- Факт незаконной добычи лося был выявлен в воскресенье, 12 января, на территории охотничьих угодий. Подозреваемый уже задержан, - сообщили в твиттере сотрудники ГБУ Самарской области «Волжское государственное опытное охотничье хозяйство».

На место выезжали специалисты регионального департамента охоты и рыболовства, а также сотрудники полиции. Они осмотрели место и собрали необходимый материал. Судя по фотографиям, охотник успел разделать убитую самку лося. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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