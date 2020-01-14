В Самаре воровка стащила из кармана шубы безработной женщины дорогой телефон
В Самаре полицейские поймали воровку, которая стащила у женщины в продуктовом магазине на улице Стара-Загора мобильный телефон. Злоумышленница вытащила гаджет стоимостью 22 тысячи рублей из кармана шубы безработной 30-летней местной жительницы.
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 34-летняя женщина, которая ранее была судима за аналогичное преступление. Она созналась в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении карманницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские продолжают расследование дела и занимаются поиском похищенного телефона.
В Самаре карманница стащила у женщины дорогой телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU