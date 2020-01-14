В Самаре воровка стащила из кармана шубы безработной женщины дорогой телефон

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:53:58+03:00

Полицейские нашли воровку, а вот телефон еще нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре полицейские поймали воровку, которая стащила у женщины в продуктовом магазине на улице Стара-Загора мобильный телефон. Злоумышленница вытащила гаджет стоимостью 22 тысячи рублей из кармана шубы безработной 30-летней местной жительницы.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 34-летняя женщина, которая ранее была судима за аналогичное преступление. Она созналась в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении карманницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские продолжают расследование дела и занимаются поиском похищенного телефона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/754563" frameborder="0"></iframe> В Самаре карманница стащила у женщины дорогой телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU