2020-01-14T09:53:58+03:00
Происшествия

В Самаре воровка стащила из кармана шубы безработной женщины дорогой телефон

Злоумышленница воспользовалась моментом в магазине на Стара-Загоре [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские нашли воровку, а вот телефон еще нетПолицейские нашли воровку, а вот телефон еще нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полицейские поймали воровку, которая стащила у женщины в продуктовом магазине на улице Стара-Загора мобильный телефон. Злоумышленница вытащила гаджет стоимостью 22 тысячи рублей из кармана шубы безработной 30-летней местной жительницы.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 34-летняя женщина, которая ранее была судима за аналогичное преступление. Она созналась в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении карманницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские продолжают расследование дела и занимаются поиском похищенного телефона.

В Самаре карманница стащила у женщины дорогой телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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