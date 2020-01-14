В Самаре в ресторане-караоке «Фа-соль» ранним утром произошел пожар

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром во вторник, 14 января, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. Загорелся ресторан-караоке «Фа-соль» на улице Ново-Садовой, 241.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 4:09. По приезду было установлено, что горел котел отопления и продукты питания в подвале. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов, однако их помощь не понадобилась. Возгорание потушили до прибытия пожарных. Информации о пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU