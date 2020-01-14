В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:55:26+03:00

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В Самарской области озаботились сохранением популяции косуль. В последнее время они часто становятся жертвами диких собак. Как правило, легкой добычей для бродячих псов косули становятся в марте, когда наст уже не способен удержать этих животных. Собаки легко добираются до мест их обитания, а потом загоняют их. Так, в 2019 году стаи диких собак растерзали несколько десятков косуль в различных районах региона.

- Законом «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области» к охотничьим ресурсам отнесены и дикие собаки. Согласно пункту 13 «Правил охоты» охота на млекопитающих, отнесенных законами субъектов РФ к охотничьим ресурсам, осуществляется в сроки охоты на пушных животных, - сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, охота на пушных животных открыта с 20 марта по 20 мая и с 1 июня по 28 февраля. В остальное время сотрудники охотничьих хозяйств имеют право отстреливать диких собак на основе разрешения для спортивно-любительской охоты. В департаменте добавляют, что для сохранения популяции косуль нужно круглогодично вести работу с дикими собаками. .

ИСТОЧНИК KP.RU