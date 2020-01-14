2020-01-14T11:29:33+03:00
Общество

В Жигулевске кафе закрыли за продажу барменом-иностранцем двух чашек чая

Мужчина не имел права торговать напитками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Жигулевске приостановили работу одного из местных кафе. Как выяснилось, бармен заведения — гражданин Узбекистана — незаконно продавал там напитки. И речь идет не об алкоголе, а всего лишь о двух чашках чая.

- В ходе проверки полицейские установили, что в обязанности мужчины входили только разлив напитков и подача выпечки. В один из дней хозяйка оставила бармена за старшего, и тот, не имея соответствующего разрешения, продал две чашки чая, что является нарушением законодательства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В отношении хозяйки кафе был составлен протокол по статье «Несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». Суд признал ее виновной и решил приостановить работу заведения на 14 суток. Недавно приставы выехали на место и опечатали двери кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Жигулевске кафе закрыли за продажу барменом-иностранцем двух чашек чая