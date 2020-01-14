В Самарской области лжечернобылец 19 лет незаконно получал денежные выплаты

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:45:06+03:00

За это время мужчина «увел» из бюджета страны более полумиллиона рублей

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В Кинельском районе полицейские задержали мужчину, который почти 20 лет выдавал себя за ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС и незаконно получал денежные выплаты. Злоумышленником оказался 59-летний житель села Алексеевка.

- В 1999 году мужчина предоставил в главное управление труда администрации Самарской области подложные документы и сведения для получения удостоверения ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С тех пор ему перечислялись денежные выплаты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, селянин за 19 лет незаконно получил 526 566 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

ИСТОЧНИК KP.RU