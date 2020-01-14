Министр науки РФ назначил нового ректора Самарского университета

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:05:25+03:00

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Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева назначили нового ректора. Согласно приказу министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, этот пост занял Владимир Богатырев.

- Срок полномочий ректора составит 5 лет - с 16 января 2020 года по 15 января 2025 года. Основанием для приказа стало решение аттестационной комиссии минобрнауки России, - сообщили в пресс-службе Самарского университета.

Напомним, ранее вуз возглавлял Евгений Шахматов, но 15 января 2019 года срок его полномочий истек. Временно исполняющим обязанности ректора назначили Владимира Богатырева. До этого он трудился в должности проректора по образовательной и международной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU