Министр науки РФ назначил нового ректора Самарского университета
Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева назначили нового ректора. Согласно приказу министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, этот пост занял Владимир Богатырев.
- Срок полномочий ректора составит 5 лет - с 16 января 2020 года по 15 января 2025 года. Основанием для приказа стало решение аттестационной комиссии минобрнауки России, - сообщили в пресс-службе Самарского университета.
Напомним, ранее вуз возглавлял Евгений Шахматов, но 15 января 2019 года срок его полномочий истек. Временно исполняющим обязанности ректора назначили Владимира Богатырева. До этого он трудился в должности проректора по образовательной и международной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU