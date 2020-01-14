2020-01-14T13:05:46+03:00
Общество

В Самарской области пациентов из отдаленных районов будут доставлять в больницы на вертолетах

В регионе построят несколько вертолетных площадок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Санавиация будет работать в Самарской области круглосуточноСанавиация будет работать в Самарской области круглосуточно
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В Самарской области займутся развитием системы санитарной авиации в формате 24/7. По данным регионального правительства, уже сформированы заявки на средства, необходимые бюджету губернии для софинансирования расходов.

Согласно постановлению регионального правительства, стоимость одного летного часа составит 170 тысяч рублей. В 2020 году на реализацию планов по развитию санавиации понадобится 45 млн рублей, а в 2021 и 2022 годах — почти по 50 млн рублей.

Предполагается, что до 2024 года в Самарской области на территории одного из медучреждения построят одну вертолетную площадку. Также в регионе развернут еще 5 вертолетных площадок. Санавиация сможет эвакуировать пациентов из самых отдаленных районов региона в круглосуточном режиме.

Места расположения вертолетных площадок

Места расположения вертолетных площадок

ИСТОЧНИК KP.RU

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