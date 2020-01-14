2020-01-14T13:27:07+03:00
Происшествия

Под Самарой «Гранта» вылетела на «встречку» и столкнулась с двумя легковушками: пострадала девушка

Отечественный автомобиль занесло на заснеженной дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТППолицейские проводят проверку по факту ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские разбираются в деталях аварии, которая произошла вечером в понедельник, 13 января, на 5 км 700 м трассы «Обход Самары». Там примерно в 18:00 столкнулись «Лада Гранта», «Ниссан» и ВАЗ-2112.

- 46-летний мужчина, двигаясь на «Гранте» со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары, допустил занос авто и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном» и ВАЗ-2112, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадала 20-летняя пассажирка «двенадцатой». Ее доставили в больницу. Медики осмотрели девушку и назначили ей амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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