2020-01-14T13:49:08+03:00
Общество

В Волгаре содержание сероводорода в воздухе превысило норму почти в 6 раз

За последние дни в районе уже 2 раза фиксировали увеличение загрязняющих примесей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Превышение по сероводороду зафиксировали в жилом районе Волгарь 10 и 12 январяПревышение по сероводороду зафиксировали в жилом районе Волгарь 10 и 12 января
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В Приволжском УГМС рассказали о результатах наблюдений за атмосферным воздухом в Самарской области в минувшие три дня. Как отмечают специалисты, в Тольятти, Сызрани, Чапаевске и Отрадном загрязняющие примеси находились в пределах санитарных норм, а вот в Самаре и Новокуйбышевске были выявлены некоторые превышения.

- Днем 10 января в атмосферном воздухе жилого района Волгарь зафиксировано превышение по содержанию сероводорода в 1,3 раза, а утром 12 января — в 5,6 раза, - сообщили в Приволжском УГМС.

В Новокуйбышевске же в районе улицы Кирова в утренние часы выявили превышение изопропилбензола. Его содержание в воздухе было выше нормы в 1,2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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