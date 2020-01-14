2020-01-14T14:14:06+03:00
Происшествия

В Самаре полицейский во время обеда поймал воровку в цветастой юбке

Страж порядка пошел поесть в столовую и стал свидетелем преступления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейский не дал не чистой на руку девушке уйти с чужой сумкойПолицейский не дал не чистой на руку девушке уйти с чужой сумкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полицейский в обеденное время задержал преступницу. Девушка в ярком платке и цветастой юбке стащила из столовой на улице Калинина мужскую сумку с документами и 40 тысячами рублей. Ее преступление могло бы остаться безнаказанным, если бы в тот момент в заведении не обедал оперуполномоченный отдела полиции № 2. Он заметил, как девушка накрыла чужую сумку курткой и вместе с ней вышла из столовой. Страж порядка не остался в стороне и решил задержать воровку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Я вышел на улицу и увидел в толпе девушку в синем платке и длинной цветной юбке. Она шла по направлению к остановке. Следуя за ней, заметил, что в одной руке у нее пакеты, а в другой - куртка, из-под которой виднелась мужская сумка. Объяснить, кому принадлежит эта сумка, девушка не смогла, поэтому я доставил ее в ближайший отдел полиции, - рассказал полицейский.

Девушка призналась, что похитила сумку из столовой. По данным полицейских, 22-летняя жительница поселка Мехзавод нигде не работает и ранее судима не была. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Скоро девушка предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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