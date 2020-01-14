В Самаре пройдет предпоказ ремейка хоррора «Проклятие»
В Самаре в Мягком кинотеатре, который находится в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131, пройдет предпоказ нового фильма «Проклятие». Это ремейк хоррора 2004 года. Предпоказ пройдет 15 января, а в прокат фильм выйдет 16 числа.
- После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству, - говорится в аннотации к фильму.
Посмотреть «Проклятие» одним из первых можно в Мягком кинотеатре. Билеты и расписание – на сайте.
Это ремейк хоррора 2004 года.
На правах информационного партнерства.
ИСТОЧНИК KP.RU