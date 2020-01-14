2020-01-14T14:43:59+03:00
Общество

В Самаре пройдет предпоказ ремейка хоррора «Проклятие»

Он запланирован на 15 января, в прокат фильм выйдет 16 числа
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Посмотреть «Проклятие» одним из первых можно в Мягком кинотеатре.Посмотреть «Проклятие» одним из первых можно в Мягком кинотеатре.
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В Самаре в Мягком кинотеатре, который находится в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131, пройдет предпоказ нового фильма «Проклятие». Это ремейк хоррора 2004 года. Предпоказ пройдет 15 января, а в прокат фильм выйдет 16 числа.

- После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству, - говорится в аннотации к фильму.

Посмотреть «Проклятие» одним из первых можно в Мягком кинотеатре. Билеты и расписание – на сайте.

Это ремейк хоррора 2004 года.

Это ремейк хоррора 2004 года.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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