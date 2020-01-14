В Самаре за безопасностью людей во время крещенских купаний будут следить более 400 полицейских
В Самаре в крещенскую ночь за общественном порядком будут следить 430 сотрудников полиции, а также народные дружинники. Об этом рассказал начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по Самаре, подполковник Александр Вершков.
- Наряды полиции будут дежурить в ночь с 18 на 19 января, а также днем 19 января во время праздничных служб. Также наряды выставят в местах вероятного купания людей, - отметил полицейский.
Насколько известно, праздничные богослужения пройдут в 77 храмах Самары. В некоторых из них организуют купели. Напомним, что в открытых водоемах МЧС в этом году купаться запретило, поскольку лед слишком тонкий. Не исключено, что некоторые горожане все-таки решат обойти запрет. В связи с этим полицейские будут дежурить на Полевом и Некрасовском спуске, на пляже на 9-ой просеке, на спуске с улицы Советской Армии и на пляже на Красной Глинке.
ИСТОЧНИК KP.RU