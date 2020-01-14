2020-01-14T15:39:47+03:00
Происшествия

Обещали помочь снизить налоговый долг: троих тольяттинцев осудили за многомиллионную аферу

Мужчины пытались обмануть на 17 млн рублей представителя одной из фирм
Анастасия ФИЛАТОВА
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Попытка обмануть коммерсанта обернулась тюремным срокомПопытка обмануть коммерсанта обернулась тюремным срокомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти суд вынес приговор троим местным жителям, которые пытались обмануть представителя одной из фирм. Они пообещали ему помочь снизить налоговый долг в 89 млн рублей.

- В августе 2018 года мужчины предложили представителю ООО передать через них правоохранителям 17 млн рублей. Однако на самом деле они не собирались, да и не могли помочь снизить задолженность. За услуги посредников они потребовали около 4,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Мошенников задержали в сентябре 2018 года при получении части денег. В конце 2019 года Центральный районный суд Тольятти признал мужчин виновными в покушении на мошенничество. Двоим из них суд назначил 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а третьему — 1 год 10 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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