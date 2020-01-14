2020-01-14T16:01:32+03:00
Общество

Дольщики самарского застройщика-банкрота получат компенсации от Фонда защиты прав

Речь идет об объекте, который строила группа компаний «Базис»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фонд защиты прав дольщиков начал запись на выплату компенсацийФонд защиты прав дольщиков начал запись на выплату компенсацийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дольщики самарского застройщика-банкрота «ГК Базис» смогут получить денежную компенсацию от Фонда защиты прав участников долевого строительства. Недавно организация начала запись на выплату компенсаций. Она стала доступна и для самарских дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- У нас остались самые проблемные, самые финансово емкие объекты, над которыми мы работаем. Но даже здесь мы находим решения вопросов людей. Наша задача состоит в том, чтобы само понятие «обманутый дольщик» на территории региона ушло в историю, – отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Отметим, что на третьем наблюдательном совете в 10 регионах страны было решено достроить 31 проблемный дом. После сдачи их в эксплуатацию ключи от квартир получат более 4,4 тысяч дольщиков. Дольщикам еще 92 домов в 9 регионах страны выплатят компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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