Трупы двух мужчин с перерезанным горлом нашли в тольяттинской квартире

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:01:22+03:00

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Жуткое убийство было совершено в Тольятти на днях. Ночью 11 января, примерно в 3-20, в квартире дома на улице Непорожнего были обнаружены трупы двух мужчин с ножевыми ранениями в области шеи.

- За преступление сотрудники вневедомственной охраны задержали 44-летнего мужчину, который проживал по этому адресу. По предварительной информации, он взялся за нож во время ссоры, возникшей в ходе "застолья", - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Одним из погибших оказался 34-летний житель села Тимофеевка в Ставропольском районе. Второму было 43 года - он проживал в соседней квартире.

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Сейчас правоохранители продолжаются расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU