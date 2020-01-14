Мэрии Самары не понравилось, как ТСЖ и УК почистили дворы после снегопада

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:26:43+03:00

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В Самаре чиновники оценили, как службы благоустройства города, а также ТСЖ и УК справились с очисткой территорий после снегопада 13 января. Если к рабочим, которые боролись со снегом на дорогах, претензий нет, то управляющие компании мэрию не порадовали. Механизированную очистку во дворах выполнили на 47%, а ручную — на 67%.

- Мы проверили, насколько своевременно и качественно выполняются работы. В некоторых заснеженных дворах в момент объезда ни одного дворника не наблюдалось. Такого быть не должно. Расходы на содержание придомовых территорий население оплачивает, и людям нужна качественная услуга, - подчеркнул первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

В связи с этим городской административно-технической инспекции по благоустройству поручили сегодня проверить, насколько хорошо УК справляются со своими обязанностями. А самим ТСЖ и УК дали задание нарастить темпы работ. Отметим, что для уборки дворов у них есть 327 снегоуборочных машин. Общий штат дворников составляет 2905 человек. Также Владимир Василенко попросил коммунальщиков не забывать очищать от снега и наледи крыши домов.

ИСТОЧНИК KP.RU