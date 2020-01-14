2020-01-14T16:26:43+03:00
Общество

Мэрии Самары не понравилось, как ТСЖ и УК почистили дворы после снегопада

В некоторых дворах чиновники не смогли найти дворников
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

В Самаре чиновники оценили, как службы благоустройства города, а также ТСЖ и УК справились с очисткой территорий после снегопада 13 января. Если к рабочим, которые боролись со снегом на дорогах, претензий нет, то управляющие компании мэрию не порадовали. Механизированную очистку во дворах выполнили на 47%, а ручную — на 67%.

- Мы проверили, насколько своевременно и качественно выполняются работы. В некоторых заснеженных дворах в момент объезда ни одного дворника не наблюдалось. Такого быть не должно. Расходы на содержание придомовых территорий население оплачивает, и людям нужна качественная услуга, - подчеркнул первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

В связи с этим городской административно-технической инспекции по благоустройству поручили сегодня проверить, насколько хорошо УК справляются со своими обязанностями. А самим ТСЖ и УК дали задание нарастить темпы работ. Отметим, что для уборки дворов у них есть 327 снегоуборочных машин. Общий штат дворников составляет 2905 человек. Также Владимир Василенко попросил коммунальщиков не забывать очищать от снега и наледи крыши домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров наградил лучших самарских журналистов
В двух районах Самарской области назначили новых прокуроров
Попади в эпицентр сражения: выпущен интерактивный календарь с работами самарского военного фотографа
В Самаре в квартире на улице Победы зверски зарезали человека
В 2021 году Самарский театр оперы и балета отремонтируют за 298 миллионов рублей
Журналисты "КП-Самара" выиграли в шести номинациях конкурса губернатора Самарской области
В подъезде в Самаре найден труп мужчины, загрязнявшего морскую среду
В Самарской области более 50 кафе, бань и частных школ из-за долгов могут остаться без тепла
Мэрии Самары не понравилось, как ТСЖ и УК почистили дворы после снегопада
Трупы двух мужчин с перерезанным горлом нашли в тольяттинской квартире
Дольщики самарского застройщика-банкрота получат компенсации от Фонда защиты прав
Обещали помочь снизить налоговый долг: троих тольяттинцев осудили за многомиллионную аферу
Самарцы смогут посмотреть выступления музыкантов на фестивале «Рок над Волгой» в фанзонах
В Самаре за безопасностью людей во время крещенских купаний будут следить более 400 полицейских
В Самаре пройдет предпоказ ремейка хоррора «Проклятие»
В Самаре полицейский во время обеда поймал воровку в цветастой юбке
В Волгаре содержание сероводорода в воздухе превысило норму почти в 6 раз
Под Самарой «Гранта» вылетела на «встречку» и столкнулась с двумя легковушками: пострадала девушка
В Самарской области пациентов из отдаленных районов будут доставлять в больницы на вертолетах
В Самаре руководителя фирмы будут судить за два массажера без лицензии
Министр науки РФ назначил нового ректора Самарского университета
В Самарской области лжечернобылец 19 лет незаконно получал денежные выплаты
В Жигулевске кафе закрыли за продажу барменом-иностранцем двух чашек чая