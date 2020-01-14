В Самарской области более 50 кафе, бань и частных школ из-за долгов могут остаться без тепла

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:38:09+03:00

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Теплоэнергетики грозятся отключить подачу тепла в 53 организациях Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Речь идет о небольших производственных помещениях, кафе, ресторанах, магазинах, автомоек, парикмахерских, банных комплексах, частных школах и аптеках. Все они задолжали приличные суммы за отопление.

- Ограничение подачи тепла – крайняя и вынужденная мера. И после отключений должникам приходится отвечать за просроченные счета в суде и иметь дело с приставами. Призываем наших клиентов не нарушать договорные условия по оплате тепла, - отметил директор по продажам самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Как отмечают в компании, на сегодняшний день общий долг организаций из сферы услуг превысил уже 194 млн рублей. Такую сумму накопили более 7 тысяч компаний. Некоторые должники не платят за тепло уже более 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU