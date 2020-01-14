2020-01-14T17:48:15+03:00
Происшествия

В подъезде в Самаре найден труп мужчины, загрязнявшего морскую среду

По факту происшествия правоохранители проводят проверку
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители выясняют подробности трагедииПравоохранители выясняют подробности трагедииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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12 января, примерно в 13-55, в подъезде дома № 55 на Пугачевском тракте в Куйбышевском районе областной столицы был обнаружен труп мужчины. Там погиб 51-летний местный житель, ранее судимый за загрязнение морской среды.

- По имеющимся сведениям, мужчина нигде не работал. Эксперты при первичном осмотре обнаружили у него ссадины лица и головы, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия проведен осмотр. Что случилось, пока непонятно. Сейчас причину смерти пытаются определить с помощью судебно-медицинского исследования. По факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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