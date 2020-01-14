В 2021 году Самарский театр оперы и балета отремонтируют за 298 миллионов рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:59:49+03:00

Такие сведения указаны в программе по развитию культуры в Самарской области

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Самарский академический театр оперы и балета ждут изменения. Планируется, что в лучшую сторону. Расположенный на площади Куйбышева объект собираются реконструировать, причем в самое ближайшее время.

- На 2021 год запланирована реконструкция первого и второго пусковых комплексов театра оперы и балета, - указано в программе по развитию культуры Самарской области, рассчитанной до 2024 года.

Ожидается, что в 2021 году министерство строительства Самарской области выделит на ремонт в театре 298,05 миллиона рублей. Всего же на проектирование, строительство и реконструкцию зданий культурных учреждений планируется потратить около 2,8 миллиардов рублей. Сумма распределена на период 2020-2023 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU