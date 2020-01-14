В 2021 году Самарский театр оперы и балета отремонтируют за 298 миллионов рублей
Самарский академический театр оперы и балета ждут изменения. Планируется, что в лучшую сторону. Расположенный на площади Куйбышева объект собираются реконструировать, причем в самое ближайшее время.
- На 2021 год запланирована реконструкция первого и второго пусковых комплексов театра оперы и балета, - указано в программе по развитию культуры Самарской области, рассчитанной до 2024 года.
Ожидается, что в 2021 году министерство строительства Самарской области выделит на ремонт в театре 298,05 миллиона рублей. Всего же на проектирование, строительство и реконструкцию зданий культурных учреждений планируется потратить около 2,8 миллиардов рублей. Сумма распределена на период 2020-2023 годов.
ИСТОЧНИК KP.RU