В Самаре в квартире на улице Победы зверски зарезали человека

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:25:14+03:00

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Ночью 11 января в Советском районе областной столице было совершено жестокое убийство. В квартире дома на улице Победы зарезали человека.

- В период времени с 2-30 до 5 утра колото-резанные ранения шеи, груди и спины получил 62-летний пенсионер. Он проживал в этом же доме, но в другой квартире. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый уже установлен. Это ранее судимый хозяин жилплощади, где все случилось - 51-летний сварщик. Он задержан сотрудниками уголовного розыска.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъят нож. По версии силовиков, все случилось при распитии спиртного. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU