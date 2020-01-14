2020-01-14T21:36:35+03:00
Общество

В двух районах Самарской области назначили новых прокуроров

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства
Михаил ГОРЮНОВ
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Алексей Антонов теперь работает в Елховском районеАлексей Антонов теперь работает в Елховском районе
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил в двух районах Самарской области новых руководителей надзорного ведомства. так, прокурором Елховского района сроком на 5 лет стал Алексей Антонов.

Алексей родился в 1980 году. В 2002 он окончил юридический факультет Московского государственного университета экономики, статистики и информатики и пришел в прокуратуру. До 2004 Антонов был старшим следователем прокуратуры Чапаевска, а затем - заместителем прокурора Алексеевского и Самарского районов области и Самары соответственно. С 2017 года мужчина был замом прокурора в Большеглушицком районе.

На те же 5 лет прокуратуру Клявлинского района возглавил Степан Хвостов. Он родился в 1986 году, в 2008 закончил Самарский государственный университет и пришел на службу в надзорное ведомство. До 2013 года Степан работал в прокуратуре Новгородской области. С 2013 года по 2016 год Хвостов занимал должности помощника и старшего помощника прокурора Кировского района Самары, а также прокурора отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. С 2016 года он являлся замом Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области.

Степан Хвостов

Степан Хвостов

ИСТОЧНИК KP.RU

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