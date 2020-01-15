2020-01-15T08:21:30+03:00
Происшествия

В центре Самары трамвай зацепил женщину-пешехода: пострадавшую увезли в больницу

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские
Александра БУДАЕВААнастасия ФИЛАТОВА
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Женщина едва не упала под трамвайЖенщина едва не упала под трамвайФото: Александра БУДАЕВА
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Утром в среду, 15 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 8:20 на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской трамвай № 5 зацепил женщину-пешехода. Об этом корреспондент «Комсомольской правды — Самара» передает с места событий.

- Сейчас разбираемся, что произошло. Женщина, предположительно, пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Она стояла возле столба. Возможно, у нее закружилась голова, она чуть не упала под трамвай. Водитель трамвая заметил это в боковое зеркало и остановился, - рассказали в ТТУ.

По предварительным данным, под трамвай едва не угодила женщина 1959 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб головы. Ее на скорой помощи увезли в больницу имени Пирогова. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Пострадавшую увезли в больницу Пирогова Фото: Александра БУДАЕВА

Пострадавшую увезли в больницу ПироговаФото: Александра БУДАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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