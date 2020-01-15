2020-01-15T10:23:04+03:00
Происшествия

В Самаре на базе «Чайка» спортсменок покусали клопы

Паразиты напали на девочек в гостиничном номере
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Геля Ангалышева / Черный список СамараФото: Геля Ангалышева / Черный список СамараФото: vk.com
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В Самаре на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий произошло ЧП. Там две спортсменки, которые приехали на сборы, подверглись нападению клопов. Они покусали девушек в одном из номеров гостиницы.

- Дети заезжали совершенно без укусов. Спустя несколько дней мучений от укусов они обратились к дежурному администратору. Тем же вечером их выселили из номера. Директор центра оправдалась тем, что дети могли сами завезти этих паразитов, - написала в группе «Черный список Самара» мать одной из девочек.

На жалобу отреагировали в министерстве спорта Самарской области. Чиновники выразили сожаление, что произошла такая ситуация, а также добавили, что провели по данному факту проверку. В комнате и в вещах девочек были действительно найдены клопы. В других же комнатах никаких паразитов не обнаружили. Жалоб от остальных спортсменов не поступало.

- Все гостиничные номера базы регулярно обрабатываются, база находится на контроле и проверяется компетентными службами. Последняя санитарная обработка прошла в декабре 2019 года. Подобное на базе произошло впервые, - сообщили в региональном минспорте.

Чиновники добавили, что клопы были найдены только в комнате пострадавших девушек, то есть проблема носила локальный характер. Между тем, в целях безопасности гостиницу вновь обработали от паразитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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